Тихоокеанское
информационное агентство
20 Декабря 2021
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11:28, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские саватисты завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях

Сахалинские саватисты завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные саватисты успешно выступили на Кубке России среди мужчин и женщин, турнире среди молодежи "Серебряная перчатка" и Всероссийском фестивале для детей. В соревнованиях, которые проходили в Санкт-Петербурге, приняли участие более 100 спортсменов из 12 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Спортсмены завоевали шесть медалей разного достоинства. Больше всего наград принес нашим спортсменам фестиваль для детей 9-11 лет. Владимир Купцов и Сергей Леонов взяли серебро, Степан Решетников – бронзу.

На турнире среди молодежи "Серебряная перчатка" второй результат показали Шамиль Шамсудинов и Натела Чхрикян.

Кубок России в категории до 80 кг среди мужчин старше 21 года в разделе "Комба" завоевал Кирилл Голованов, он стал трехкратным победителем всероссийских соревнований.

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