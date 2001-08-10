Сахалинские саватисты завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные саватисты успешно выступили на Кубке России среди мужчин и женщин, турнире среди молодежи "Серебряная перчатка" и Всероссийском фестивале для детей. В соревнованиях, которые проходили в Санкт-Петербурге, приняли участие более 100 спортсменов из 12 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Спортсмены завоевали шесть медалей разного достоинства. Больше всего наград принес нашим спортсменам фестиваль для детей 9-11 лет. Владимир Купцов и Сергей Леонов взяли серебро, Степан Решетников – бронзу.

На турнире среди молодежи "Серебряная перчатка" второй результат показали Шамиль Шамсудинов и Натела Чхрикян.

Кубок России в категории до 80 кг среди мужчин старше 21 года в разделе "Комба" завоевал Кирилл Голованов, он стал трехкратным победителем всероссийских соревнований.