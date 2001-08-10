Тихоокеанское
информационное агентство
18 Декабря 2021
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12:04, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские горнолыжники взяли две медали второго этапа Кубка России

Сахалинские горнолыжники взяли две медали второго этапа Кубка России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские горнолыжники Александр Михайлов и Владимир Котловский принесли две медали второго этапа Кубка России в копилку сборной команды Сахалинской области. Спортсмены соревновались на горнолыжном курорте "Банное" (Республика Башкортостан) в дисциплине "супергигант".

Александр Михайлов стал победителем с результатом 1:23,39. Второе место с минимальным отрывом занял спортсмен, представляющий Краснодарский край и Москву (1:23,46). Бронзовую медаль завоевал Владимир Котловский, уступив ближайшему сопернику всего лишь 0,20 секунды (1:23,62).

Впереди спортсменов ожидает очередной этап Кубка России, где горнолыжники сразятся в слаломе.

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