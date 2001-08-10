Тихоокеанское
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12:29, | Новости спорта Сахалина и Курил

Анива готовится к открытию лыжного сезона

Анива готовится к открытию лыжного сезона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всех любителей лыжных гонок и здорового образа жизни Анивская спортивная школа приглашает на соревнования по случаю открытия лыжного сезона 2021 - 2022. Старт будет дан на лыжной базе в селе Троицкое Анивского района по адресу: с.Троицкое, ул. Центральная 39А, рассказали ТИА "Острова" в администрации Анивского районна.

Принять участие может любой желающий. В зависимости от возрастной категории лыжникам предстоит преодолеть дистанцию от 500м до 5км. Начало соревнований в 10:00 Для участия в соревнованиях, спортсменам необходимо пройти регистрацию по ссылке https://forms.gle/QZhFXfQTgKRFiFR59

Стоит отметить, что при регистрации необходимо прикрепить справку о допуске врача и полис обязательного медицинского страхования! Все участники и гости спортивного мероприятия смогут отведать горячий чай и вкуснейшие анивские пирожки.

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