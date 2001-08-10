Сахалинец стал вторым в беге на скорость на Всероссийских играх ГТО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островной спортсмен Евгений Дорохов занял второе место в беге на скорость на Фестивале чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) "Игры ГТО". Сахалинец пробежал 30-метровку за 4.10 секунды, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Бег на скорость был одним из этапов соревнований под названием «Иду на рекорд!». В этом году он прошел впервые и собрал 49 сильнейших атлетов. Участникам предстояло показать лучшие результаты в испытаниях на силу, скорость и гибкость.

Каждый норматив выполняют по очереди значкисты трёх ступеней - VI, VII и VIII. В каждой номинации максимум 3 участника. Сахалинец решил испытать себя в беге. Евгению Дорохову не хватило одной сотой секунды, чтобы установить рекорд. Победителем стал спортсмен из Калужской области Сергей Чупов, пробежавший 30 метров за 4.09 секунды.

Евгений Дорохов не отчаивается. В своем Instagram-аккаунте атлет разместил фото с Книгой рекордов ГТО и написал: «Я к тебе вернусь на следующий год, жди меня!».