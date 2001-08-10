Тихоокеанское
информационное агентство
14 Декабря 2021
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12:07, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские мотокроссеры подвели итоги года

Сахалинские мотокроссеры подвели итоги года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Награждение островных спортсменов по итогам спортивного сезона мотокросса 2021 года прошло в с. Дальнее. Любителей экстремальных дисциплин чествовали в девяти номинациях, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

- Год прошел удачно, главное - с минимальным травматизмом. В этом сезоне у нас звание кандидата в мастера спорта получил спортсмен Николай Якушин. Он попал в десятку лучших в классе «OPEN» на Чемпионате России, - отметил президент федерации мотоциклетного спорта Сахалинской области Алексей Смородин. - Планы на будущий год амбициозные – провести по всему Сахалину девять этапов соревнований. Традиционно состязания проходят в Углегорске, Горнозаводске, Смирных, Томари, Долинске и Корсакове.

По итогам года наградили самых выдающихся мотокроссеров, в возрасте от 5 лет и до самых старших. 21 спортсмен стал обладателем первого взрослого разряда. Среди клубов первое место заняла команда из Корсакова, вторыми стали мотокроссеры из спортшколы технических видов спорта и замкнул тройку призеров клуб «Алис».

Также федерация поблагодарила областной минспорт, судей, партнеров и мотоклубы области, которые оказывали содействие в проведении мероприятий на протяжении года.

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