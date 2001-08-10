Сахалинские чир спортсменки стали третьими на Всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 3 по 5 декабря в Санкт-Петербурге состоялись Всероссийские соревнования по чир спорту. Побороться за лидерство в крупных стартах сезона приехали спортсмены из более тридцати регионов России, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

Сахалинскую область представила команда в составе воспитанниц спортшколы «Кристалл» и школы танца «Грейс» под руководством тренеров Кристины Лях, Натальи Колпак, Ольги Хитровой, Маргариты Редькиной и Светланы Лапыренок.

В результате выступлений в дисциплине «чир-хип-хоп мальчики/ девочки» весь пьедестал завоевали сахалинские спортсменки. Места распределились следующим образом: золото у Анастасии Барановой и Милены Зыряновой, серебро у Валерии Шаройкиной и Ульяны Колесник, тройку призёров замкнули Милана Енина и Маргарита Будылина.

В дисциплине «чир-джаз» второе место у Маргариты Будылиной и Миланы Ениной. Во фристайле золотая медаль вновь была завоёвана Анастасией Барановой и Миленой Зыряновой.

Юниорки показали не менее достойные результаты и взяли сразу два золота и серебра. Так, двойка Алисы Кошкиной и Миланы Терентьевой стала первой в дисциплине «чир-хип-хоп». Второе место в этой категории заняли Даниэла Боярова и Алекса Юн. В «чир-джазе» золотыми призерами стали Алиса Кошкина и Алекса Юн. На втором месте Анна Волошинская и Руслана Замотаева.

В категории «мужчины/женщины» в копилке наших спортсменок оказались медали всех проб. «Чир-хип-хоп» подарил золото Эльвире Барановой и Кристине Лапыренок. Арина Юн и Яна Кривобокова стали серебряными призёрами в этой дисциплине. В «чир-джазе» Эльвира Баранова и Кристина Лапыренок заняли третье место.

Благодаря такому солидному набору наград Сахалинская сборная стала бронзовым призёром в общекомандном зачёте после Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, спортсменка Кристина Лапырёнок выполнила норматив мастера спорта России.