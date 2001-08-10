Сахалинка София Надыршина завоевала две медали всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская сноубордистка София Надыршина вновь стала обладательницей призовых мест. Спортсменка завоевала золото и бронзу II этапа Кубка России по сноуборду, который проходил на горнолыжном курорте "Солнечная Долина" в Миассе, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Призовые места София заняла в двух дисциплинах. Так, островная спортсменка стала лидером гонки в параллельном слаломе. Завоевав первое место, София обогнала Марию Валову из Москвы и бронзового призера Викторию Пухову из Московской области.

В дисциплине «параллельный слалом гигант» София Надыршина заняла третье место, уступив обладательнице серебра Елене Куликовой из Москвы и победительнице Полине Смоленцевой из Московской области.

Напомним, на первом этапе Кубка России по сноуборду воспитанница Ольги и Алексея Желтовых также заработала две медали.