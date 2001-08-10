Тихоокеанское
информационное агентство
3 Декабря 2021
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14:22, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка София Надыршина завоевала две медали всероссийских соревнований

Сахалинка София Надыршина завоевала две медали всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская сноубордистка София Надыршина вновь стала обладательницей призовых мест. Спортсменка завоевала золото и бронзу II этапа Кубка России по сноуборду, который проходил на горнолыжном курорте "Солнечная Долина" в Миассе, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Призовые места София заняла в двух дисциплинах. Так, островная спортсменка стала лидером гонки в параллельном слаломе. Завоевав первое место, София обогнала Марию Валову из Москвы и бронзового призера Викторию Пухову из Московской области.

В дисциплине «параллельный слалом гигант» София Надыршина заняла третье место, уступив обладательнице серебра Елене Куликовой из Москвы и победительнице Полине Смоленцевой из Московской области.

Напомним, на первом этапе Кубка России по сноуборду воспитанница Ольги и Алексея Желтовых также заработала две медали.

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