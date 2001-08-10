Тихоокеанское
информационное агентство
1 Декабря 2021
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10:43, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец взял два золота этапа Кубка Европы по парагорнолыжному спорту

Сахалинец взял два золота этапа Кубка Европы по парагорнолыжному спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Этап Кубка Европы по парагорнолыжному спорту прошёл в Австрии. В составе паралимпийской сборной России за медали состязаний боролся Алексей Бугаев, представляющий Сахалинскую область и Москву, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

В дисциплине «слалом» островной спортсмен дважды показал лучший результат и заработал две золотые медали.

Помимо Алексея в копилку сборной России золотую медаль добавила Варвара Ворончихина, выступающая за Москву и Иркутскую область, серебро и бронзу заработала Таисья Форьяш из Алтайского края, ещё одну бронзовую награду взял камчатский спортсмен Алексей Микушин.

Следующим стартом для российской команды станет первый этап Кубка мира, который пройдёт с 7 по 10 декабря в Штайнах-на-Бреннере (Австрия).

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