Сахалинец взял два золота этапа Кубка Европы по парагорнолыжному спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Этап Кубка Европы по парагорнолыжному спорту прошёл в Австрии. В составе паралимпийской сборной России за медали состязаний боролся Алексей Бугаев, представляющий Сахалинскую область и Москву, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

В дисциплине «слалом» островной спортсмен дважды показал лучший результат и заработал две золотые медали.

Помимо Алексея в копилку сборной России золотую медаль добавила Варвара Ворончихина, выступающая за Москву и Иркутскую область, серебро и бронзу заработала Таисья Форьяш из Алтайского края, ещё одну бронзовую награду взял камчатский спортсмен Алексей Микушин.

Следующим стартом для российской команды станет первый этап Кубка мира, который пройдёт с 7 по 10 декабря в Штайнах-на-Бреннере (Австрия).