Специалисты российского антидопингового агентства провели лекцию для сахалинских спортсменов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представитель Российского антидопингового агентства «РУСАДА» Татьяна Позднякова совместно со специалистом по антидопингу сахалинского центра спортивной подготовки Алисой Смолиной провели лекцию для спортсменов СШОР восточных видов единоборств, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Напомним, с рабочим визитом Южно-Сахалинск посетила заместитель руководителя отдела образования «РУСАДА» Татьяна Позднякова. Она встретилась с представителями областного министерства спорта, а также провела круглый стол по антидопинговому обеспечению.

На заключительной встрече с воспитанниками и тренерами спортшколы восточных видов единоборств специалисты по антидопингу обсудили ценности спорта, принципы олимпизма, поговорили об Олимпийских играх, а также разобрали понятие «честный спорт». Во втором блоке лекции Татьяна Позднякова более подробно рассказала об антидопинговых правилах и последствиях их несоблюдения.

В завершающей части лекции младшие спортсмены получили задание подготовить рисунки на тему «Честный спортсмен», а старшие - отвечали на вопросы теста по антидопингу.

- Мы сотрудничаем почти два года и общались только онлайн. Очные встречи дают возможность перенять опыт и задать интересующие вопросы. Визиты специалистов такого уровня очень ценны для нас и в процессе совместной работы позволяют нам совершенствоваться, - отметила специалист по антидопингу областного центра спортивной подготовки Алиса Смолина.