На Сахалине наградили призеров юбилейного футбольного сезона Детсадовской семейной лиги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом году в играх юбилейного семейного футбола приняло участие 13 команд из областного центра. Все они стали участниками торжественной церемонии награждения команд-участниц спортивного сезона, который состоялся в минувшие выходные на площадке спорткомплекса средней школы №16
Напомним, что формат игр — семейный, когда в одной команде играют малыши — воспитанники детских садов — и их родители: в первом тайме, который длится всего пять минут, играют дети (3 девочки, 3 мальчика), а во втором на поле выходят их мамы и папы, причем у взрослых право забивать имеют только мамы.
С успешным окончанием юбилейного сезона малышей и их родителей поздравили спикер областной Думы, автор проектов «Спорт против подворотни» и Детсадовской семейной лиги Андрей Хапочкин, а также зампред регионального парламента Виталий Гомилевский у которого на этом турнире за семейную команду детсада «Кораблик» играли шестилетний внук Иван и невестка Юлия.
Парламентарии поблагодарили всех участников чемпионата за то, что они продемонстрировали интересный и содержательный футбол, показав при этом убедительный пример семейной слаженности и взаимовыручки.
От имени оргкомитета «Спорт против подворотни» они вручили призы всем участникам и призерам юбилейного X футбольного сезона Детсадовской семейной спортивной лиги. По итогам трехмесячных соревнований победителем Детсадовской семейной спортивной лиги третий сезон подряд стала команда «Солнышко». Серебряные медали у малышей и их родителей из детского садика «Огонек», бронза - у «Дюймовочки».
Всем командам-призерам на церемонии награждения были вручены медали и кубки, а детвора «Солнышка» в очередной раз подняла над головой переходящий Кубок лиги, кроме того, Андрей Хапочкин вручил победителям турнира 10 юниорских клюшек, которые им очень пригодятся в предстоящем зимнем турнире «Хоккей в валенках».
Примечательно, что все без ограничений участники получили памятные медали и подарки от оргкомитета "Спорт против подворотни" и партнеров проекта.
Всего в 27 матчах девятого сезона было забито 44 гола, из них 10 с пенальти. 25 гола в свой актив занесли малыши и здесь полное преимущество у мальчиков, которые забили 23 мяча. В исполнении родителей, а право забивать голы имеют только мамы, было забито 10 голов.
Больше всего мячей за свои команды забили Рубанов Григорий из детсада «Кораблик» – 5 голов, Лавров Сергей из «Солнышко» - 3 гола. По два гола забили Мавлиханов Марк из «Сказки», Чернявский Вадим из «Огонька» и Медзиновский Артем из «Журавлёнка».
По решению жюри лучшими игроками соревнований стали:
Лучший вратарь-девочка - Шаблакова Елизавета («Солнышко»);
Лучший вратарь-мальчик - Оноприенко Тимур («Сказка»);
Лучший вратарь-папа - Часовских Денис Николаевич («Огонёк»);
Лучший игрок-мальчик - Лавров Сергей («Солнышко»);
Лучший игрок-мальчик - Лебедев Артём («Дюймовочка»);
Лучший игрок-мальчик - Рубанов Григорий («Кораблик»);
Лучший игрок-мальчик - Медзиновский Артём («Журавлёнок»);
Лучший игрок-мальчик - Чернявский Вадим («Огонёк»);
Лучший игрок-мальчик - Мавлиханов Марк («Сказка»);
Лучший защитник-девочка - Кулыгина Василиса («Дюймовочка»);
Лучший защитник-девочка - Фадеева Кристина («Солнышко»);
Лучший защитник-девочка - Щеглова Дарья («Журавлёнок»);
Лучший защитник-мальчик - Матвеев Максим («Журавленок»);
Лучший нападающий-мальчик - Мурашкин Максим («Белоснежка»);
Лучший нападающий-девочка - Кан Соня («Кораблик»);
Лучший нападающий-мальчик - Сон Олег («Дюймовочка»);
Лучший нападающий-девочка - Назарова Маргарита («Огонёк»);
Лучший нападающий-мама - Москвитина Ольга Дмитриевна («Солнышко»);
Лучший нападающий-мама - Новожеева Анжела Викторовна («Журавлёнок»);
Лучший нападающий-мальчик - Зарубин Егор («Жемчужина»);
Лучший нападающий-мама - Тарасенко Анна Анатольевна («Жемчужина»);
Лучший нападающий-мальчик - Чернов Макар («Огонек»).
Лучший нападающий-папа - Лабурев Александр Вячеславович («Черёмушки»)
Отдельными подарками были отмечены 27 семей, которые в полном составе выходили на спортивное поле в юбилейном сезоне, в том числе:
5 полных семей играли в команде «Светлячок» - это семьи Бизяевых, Зюлюткиных, Коноваловых, Сарана, Шияновых.
По 3 семьи участвовали в Чемпионате от команд детских садов:
«Журавлёнок» - семьи Яковлевых, Калининых, Горбуновых-Новожеевых и Медзиновских;
«Огонёк» - семьи Микалюк, Тонконог, Юркевич, Назаровых;
«Дюймовочка» - семьи Дроздовых, Кулыгиных, Лебедевых;
«Жемчужина» - это Ли, Тарасенко, Шушуновых.
По 2 семьи участвовали в Чемпионате от команд детских садов:
«Кораблик» - семьи Кан и Че6рновых;
«Солнышко» - семьи Лавровых и Шаблаковых;
МБДОУ № 6 - семьи Богдановых и Макаровых.
По 1 полной семье участвовали в Чемпионате от команд детских садов:
«Сказка» - семья Бровдий;
«Ягодка» - семья Крутских.
Именные дипломы и акриловые статуэтки «Мой дедушка самый спортивный» и подарочные сертификаты получили дедушки из команды детского сада «Сказка» Михеев Алексей Алексеевич и Корытов Эдуард Сергеевич.
За отличную подготовку воспитанников к X Чемпионату Детсадовской Семейной Спортивной Лиги «Футбол - 2021» за сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций награждаются дипломами и подарками - сертификатами инструкторы по физической культуре:
- Петрушенков Андрей Сергеевич («Журавлёнок»);
- Кушевская Лариса Александровна («Огонёк»);
- Тихонова Елена Владимировна («Кораблик»);
- Дробот Мария Евгеньевна («Солнышко»);
- Бурикова Елена Викторовна («Дюймовочка»);
- Князева Анастасия Александровна («Сказка»);
- Громыко Екатерина Алексеевна («Звёздочка»);
- Лаппо Татьяна Николаевна («Черёмушки»);
- Бизяев Михаил Николаевич («Светлячок»);
- Дё Денис Владимирович («Жемчужина»);
- Рыжков Олег Викторович («Ягодка»);
- Гладун Филипп Фёдорович («Белоснежка»);
- Багнюк Юлия Игоревна (МБДОУ № 6).
Памятные дипломы также были вручены организаторам и спонсором турнира, в том числе:
- Калюжному Виктору Афанасьевичу - директору муниципального автономного учреждения городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина;
- Петрушенкову Андрею Сергеевичу и Рыжкову Олегу Викторовичу - арбитрам X Чемпионата Сахалинской Детсадовской Семейной Лиги «Футбол – 2021».
Как сообщил Андрей Хапочкин, сейчас команды детских садов приступили к подготовке к очередному семейному хоккейному детсадовскому сезону — «Хоккей в валенках». Турнир начнется в январе 2022 года.
С 2021 года проект реализуется при грантовой поддержке Правительства Сахалинской области.
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