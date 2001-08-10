Сахалинские атлеты завоевали 21 медаль на Всероссийских "Стартах Надежд"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сборная Сахалинской области завоевала 21 медаль на втором этапе Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Старты Надежд» среди юношей и девушек до 14 и 16 лет. В копилке команды девять золотых, семь серебряных и пять бронзовых наград, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.
Состязания проходили в Хабаровске с 18 по 21 ноября. В них приняли участие 166 спортсменов из Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Сахалинской и Амурской областей, Еврейской автономной области и Республики Саха (Якутия).
Атлеты выступали в двух возрастных группах: 2008-2009 и 2006-2007 годов рождения. Спортсменам предстояло проявить себя в беге на дистанциях 60, 200, 400, 800 метров, в эстафете 4х200 метров, прыжках в длину, высоту, толкании ядра, а также в забеге с барьерами на 60 метров.
Лучшими в младшей возрастной группе стали сахалинцы Алиса Митрофанова (золото 60 метров), Егор Повлятенко (золото 60 м, золото 200 м), Варвара Мухортова (золото 800 м, серебро 200 м), Кристина Лещина (серебро прыжки в длину), Анастасия Лесник (бронза 60 м), Егор Попов (бронза 400 метров).
В старшей возрастной группе достойные результаты показали Илья Данилюк (золото 60 м, 200 м), Егор Звягинцев (золото 400 м, 800 м), Ольга Окунева (золото 800 м, серебро 400 м), Евгений Турецков (серебро 400 м, бронза 60 м с барьерами), Валерия Чернова (серебро 200 м), Кирилл Кожухов (бронза 200 м), Софья Цевун (бронза 800 м).
В эстафетном беге 4 по 200 метров сахалинцы из обеих возрастных групп заняли второе место. В общекомандном зачете сборная старшего возраста завоевала бронзу, уступив Хабаровскому и Приморскому краям.
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