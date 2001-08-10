На Сахалине впервые прошел областной турнир по всестилевому каратэ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске провели первый областной турнир по всестилевому каратэ. Его участниками стали представители восьми команд из спортивных клубов и федераций: региональная федерация армейского рукопашного боя, РОО СЦ "Панкратион", Федерация рукопашного боя, федераций КУДО, областная федерация всестилевого каратэ которая представляла СК "Ратник", СК "Буесть", СК "Викинг", рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Этот вид спорта подразумевает полный контакт в средствах защиты с соперником. По правилам соревнований в бою могут применяться не только удары руками и ногами, но и захваты, броски, удушающие и болевые приемы. Под запретом удары в затылок, пах, по суставам на излом, удержание соперника в захвате свыше 10 секунд при проведении болевого или удушающего приёмов в партере, болевые приемы в стойке.

- Я уже семь лет занимаюсь армейским рукопашным боем, сегодня буду пробовать себя и во всестилевом каратэ. Они во многом похожи, поэтому в своих силах я уверен. Если говорить про победу на турнире, то наблюдая за происходящим, оцениваю свои шансы 50/50, - поделился мыслями участник состязания Евгений Сенотрусов.

По словам председателя сахалинского отделения федерации всестилевого каратэ России Евгений Пряхин, полный контакт проводится в средствах защиты. По правилам, до такого боя допускаются каратисты от 12 до 18 лет.

- Сегодня эти ребята сдают своеобразный зачет, проверяют свои силы. Также у нас участвуют мальчишки 6-11 лет. Для них мы провели спортивный фестиваль с учебно-тренировочными поединками. Они пробуют себя в технике «Ограниченный контакт в средствах защиты». Если им понравится этот вид спорта, то по достижению нужного возраста, у нас уже будут подготовленные к полному контакту спортсмены, - отметил Евгений Пряхин.

По результатам соревнований лучший результат в категории 6-11 лет показали спортсмены Сахалинского отделения «Федерации всестилевого каратэ». Первое место среди бойцов старше 12 лет заняла команда региональной федерации КУДО.

С полными результатами соревнований можно ознакомиться здесь.