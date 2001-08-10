На Сахалине впервые проводят региональные соревнования по аэротрубным дисциплинам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Открытый чемпионат и первенство Сахалинской области по парашютному спорту в аэротрубных дисциплинах стартовали в областной столице. Спортсмены из Южно-Сахалинска, Корсакова и Долинска оспаривают победу в аэротрубе спортшколы технических видов спорта, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
20 летающих экстремалов в возрасте от 7 до 17 лет состязаются в командах по два человека. На протяжении двух дней ребята будут выявлять сильнейших в горизонтальной и вертикальной акробатике, а также во фристайле. Официальный статус соревнований дает сахалинским спортсменам возможность получить спортивные разряды, а также разыграть путевку на Чемпионат России.
- Вы занимаетесь достаточно молодым видом спорта, который с каждым годом набирает обороты и активно развивается на Сахалине. Победителям этих соревнований предстоит отстаивать честь Сахалинской области на грядущем чемпионате страны. Желаю вам на этих стартах показать все чему вы научились и удачи! - напутствовал исполняющий обязанности министра спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.
Постигать нюансы парашютного спорта островным тренерам и спортсменам уже не первый год помогает главный тренер сборной России по парашютному спорту, судья всероссийской категории Вадим Ниязов.
- Далеко не в каждом регионе России есть возможность заниматься таким непростым видом спорта. У сахалинских ребят такая возможность есть, а также есть опыт выступления на Кубке России, с которого они вернулись с призовыми местами, - отметил Вадим Владимирович. - Уже через три недели островная сборная будет бороться за медали Чемпионата России в Санкт-Петербурге.
Команды-двойки соревнуются пять раундов, в каждом из которых за рабочее время полета демонстрируют определенную последовательность фигур. Двойка, выполнившая наибольшее количество фигур, побеждает.
Главный тренер также отмечает, что помимо координированности и динамичности, успех в командной работе зависит от слаженности и взаимопонимания.
9-летние спортсмены Дарья Дубок и Егор Снетков – друзья, поэтому в полете доверяют друг другу и поддерживают.
- Сегодня полет прошел нормально. Начали немного неправильно и летали медленнее чем могли бы. Главную задачу - не волноваться и не потерять свой - темп мы выполнили. Самым сложным оказалось перебороть свой страх, - рассказала Дарья.
Соревнования продлятся до 10 ноября, тогда же станут известны имена победителей.
Стоит отметить, что дата проведения соревнований была выбрана не случайно. Для участников она символична, так как аэротрубе на Сахалине исполнилось три года.
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