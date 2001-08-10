Сахалинские стрелки привезли золото с Первенства России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Новосибирске прошло Первенство России по практической стрельбе из пневматического пистолета. Сахалинскую область на соревновании представляли воспитанники спортшколы технических видов спорта, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Перед спортсменами стояла задача не просто попадать по мишеням, но и быстро перемещаться - каждый выстрел производился из новой позиции. Особенно важен грамотный и холодный расчет, который помогает выиграть ценное время.

Островная команда была максимально сосредоточена на заданиях, применяла логику и холодный расчет. Вкупе с точной стрельбой по мишеням, сахалинская сборная заняла первое место Первенства России.

В личном зачете наши спортсмены тоже отлично проявили себя – Андрей Лаврентьев занял 2 место, Вадим Палиенко - 3 место, Тимур Кимежук стал четвертым стрелком соревнования.

Благодаря отличным результатам сахалинцы вошли в состав кандидатов в сборную России по практической стрельбе.

Спортивная школа технических видов спорта выражает благодарность тренерам команды Борису Кимежуку и Сергею Хе. Именно благодаря их опыту, наставничеству и поддержке удалось добиться таких высоких результатов.