Лучших мас-рестлеров определили на соревнованиях в Поронайске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чемпионат и Первенство Сахалинской области по мас-рестлингу прошли в Поронайске. Состязания состоялись в спортивном комплексе «Авангард» и собрали более тридцати спортсменов из трех районов области. В различных весовых и возрастных категориях выступали борцы, как мужчины, так и женщины, из Поронайска, Тымовского и Южно-Сахалинска. Кроме того, в соревнованиях приняли участие юниоры.
Болельщики смогли посмотреть несколько десятков интересных схваток, по итогам которых были определены лучшие мас-рестлеры.
В весовой категории до 90 кг среди мужчин лучшим стал Дмитрий Мамонтов. Серебряную медаль завоевал Федор Абрамов. Третье место разделили Александр Малявка и Николай Иванов. В категории до 70 кг первое место занял Николай Бабич, вторым стал Игорь Кислицын.
Среди юниоров в категории до 70 кг победу одержал Денис Кожуренко, второй – Дмитрий Ульянин, третье место у Александра Власкина и Вячеслава Солдатова. Среди юношей в категории до 90 кг золото завоевал Никита Коваленко, серебро у Михаила Демиденко, бронза – Михаила Русских. В весовой категории до 70 кг места распределились следующим образом: первое – Аржан Чуу, второе – Максим Меркулов, третье – Анатолий Чуу и Олег Чуу. Среди спортсменов в категории до 60 кг первым призером стал Богдан Храпов, на второй строчке Валентин Сугак, бронзу завоевали Денис Харханов и Илья Чимихалов.
По итогам соревнований среди женщин (до 55 кг) победу одержала Анастасия Плотникова, серебро у Полины Купцовой. Среди девушек в категории 70+ лучшей была признана Елена Женжеруха, второе место у Виолетты Зубик. Среди девушек в категории до 60 кг первенствовала Анастасия Киселева, на втором месте Юлия Мажорова, третье место разделили Виолетта Ким и Ульяна Степанюк.
Соревнования по мас-рестлингу стали традиционными для Поронайска, этот вид спорта уже не первый год стремительно развивается в районном центре. В том числе благодаря работе энтузиаста спорта и здорового образа жизни, мастера спорта России Евгения Борозны, который является президентом сахалинской федерации мас-рестлинга. Этим летом в Поронайске состоялся Чемпионат России по мас-рестлингу. В значимом турнире приняла участие мировая элита этого вида спорта.
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