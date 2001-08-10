Тихоокеанское
информационное агентство
9 Ноября 2021
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15:08, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец взял бронзу всероссийских соревнований по бодибилдингу

Сахалинец взял бронзу всероссийских соревнований по бодибилдингу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островной бодибилдер Владимир Ха взял бронзу Чемпионата России по бодибилдингу. Состязания прошли в Тюмени и собрали свыше 700 участников из 60 регионов страны, рассказли ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Владимир оспаривал победу в категории «Бодибилдинг. Мастера старше 60 лет» и по итогам состязаний завоевал третье место. Главными соперниками стали Александр Яшанькин из Челябинской области, занявший первое место, и серебряный призер Александр Колесников из Омской области.

- Бодибилдингом занимаюсь с 1972 года, мне этот вид спорта очень нравится, и пока здоровье позволяет, буду выступать. К соревнованиям начинаю готовиться за полгода, в следующий раз планирую выступать осенью 2022 года в Сочи, - рассказал неоднократный призер всероссийских соревнований Владимир Ха.

Помимо него Сахалинскую области представляли Владислав Трелецкий и Елена Литошенко, но призовых мест им занять не удалось. Так, Владислав выступил в категории «Бодибилдинг. Юниоры 75кг +», а Елена пробовала свои силы в категории «Фитнес-бикини. Мастера старше 40 лет» и «Дебют фитнес-бикини 164 см».

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