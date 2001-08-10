Сахалинец взял бронзу всероссийских соревнований по бодибилдингу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островной бодибилдер Владимир Ха взял бронзу Чемпионата России по бодибилдингу. Состязания прошли в Тюмени и собрали свыше 700 участников из 60 регионов страны, рассказли ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Владимир оспаривал победу в категории «Бодибилдинг. Мастера старше 60 лет» и по итогам состязаний завоевал третье место. Главными соперниками стали Александр Яшанькин из Челябинской области, занявший первое место, и серебряный призер Александр Колесников из Омской области.
- Бодибилдингом занимаюсь с 1972 года, мне этот вид спорта очень нравится, и пока здоровье позволяет, буду выступать. К соревнованиям начинаю готовиться за полгода, в следующий раз планирую выступать осенью 2022 года в Сочи, - рассказал неоднократный призер всероссийских соревнований Владимир Ха.
Помимо него Сахалинскую области представляли Владислав Трелецкий и Елена Литошенко, но призовых мест им занять не удалось. Так, Владислав выступил в категории «Бодибилдинг. Юниоры 75кг +», а Елена пробовала свои силы в категории «Фитнес-бикини. Мастера старше 40 лет» и «Дебют фитнес-бикини 164 см».
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