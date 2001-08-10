Тихоокеанское
информационное агентство
27 Октября 2021
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15:43, | Новости спорта Сахалина и Курил

Международный рекорд по перекатыванию покрышки поставили на Сахалине

Международный рекорд по перекатыванию покрышки поставили на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский спортсмен Михаил Савинов установил международный рекорд по кантованию покрышки. Атлет сумел перевернуть снаряд весом 205 кг, 70 раз за 29 минут 30 секунд, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Таким образом, островитянин побил и свой предыдущий результат, который вошел в Книгу рекордов России - 50 переворотов за 14 минут и 57 секунд.

- Однажды, во время тренировки, я просто решил перевернуть большую покрышку, а потом мне стало интересно, сколько раз я смогу это сделать. Так, мой интерес перерос в несколько рекордов, но я по-прежнему это делаю только для того, чтобы испытать свои силы, - рассказал сахалинец.

Сам Михаил весит всего 60 кг. По признанию спортсмена, сегодняшнее достижение далось ему немного тяжелее - некоторое время назад он получил травму, но это еще один повод работать над собой.

В следующем году спортсмен намерен войти в Книгу рекордов Гиннеса. Для этого ему предстоит перевернуть такую же покрышку не менее 100 раз за полчаса.

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