Сахалинец взял серебро на Всероссийских соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская сборная привезла серебряную медаль со Всероссийских соревнований "Летние Кавголовские игры", рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Состязания по прыжкам на лыжах с трамплина прошли в поселке Токсово, Ленинградской области с 22 по 24 октября. В них приняли участие более ста спортсменов от 12 до 17 лет из Ленинградской, Свердловской, Магаданской, Сахалинской областей, Республик Карелия и Башкортостан, Краснодарского края, а также Республики Беларусь.

Сахалинскую область представляла команда из 10 спортсменов. Лучший результат в сборной и второй на всероссийском уровне показал островной лыжник Дмитрий Серегин. Он набрал 208,9 балла, пролетев 39,5 метров на трамплине мощностью К-40.

Первым стал представитель Санкт-Петербурга Егор Васильев с результатом 215,5 балла. Тройку призеров замкнул Александр Пушкин из Нижнего Тагила, набрав 199,8 балла.