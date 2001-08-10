Президент всемирной федерации тансудо провел мастер-класс для сахалинских спортсменов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В спортивной школе "Кристалл" в Южно-Сахалинске состоялся мастер-класс под руководством президента всемирной федерации тансудо Нам Ин До. Участниками учебно-тренировочного занятия стали более 20 спортсменов - воспитанников отделения кикбоксинга спортшколы "Кристалл".
Нам Ин До имеет десятый дан по тансудо, десятый дан по тхэквондо, является профессором кафедры тхэквондо в университете Кеймён, а также имеет ученую степень доктора философии и физическому воспитанию в Коэнском университете, рассказали ТИА "Острова" в "Кристалле".
Господин Нам Ин До на Сахалине не впервые. Первый его визит на остров послужил началом установления продуктивных взаимоотношений между всемирной организацией тансудо и спортивными объединениями Сахалинской области. С тех пор в Южно-Сахалинске проходит фестиваль боевых искусств Кореи.
Свой визит мастер боевых искусств начал со встречи с директором спортивной школы Александром Коноваленко. Нам Ин До вручил книгу собственного сочинения об истории развития тансудо, результат труда многих лет исследований.
Затем гость провел мастер-класс для молодых спортсменов. Сенсей рассказал спортсменам и тренерам о древнем боевом искусстве тансудо, которое является предком тхэквондо, а также продемонстрировал несколько базовых техник.
- На занятии я хочу донести ребятам основы тансудо, - отметил Нам Ин До. - Это боевое искусство, в первую очередь, воспитывает внутреннюю силу и внимание. Сегодня мы отрабатываем базовую технику: удары, движения. Здесь собрались неплохие боевые ребята. Я бывал во многих странах, видел как развиваются спортсмены, поэтому есть с чем сравнивать.
Корейский гость выразил надежду, что при поддержке и участии тренеров по кикбоксингу Ан Сухаги и Алексея Буторина на Сахалине удастся провести международный турнир по тансудо.
- В России очень мало мастеров такого уровня, - рассказал тренер Алексей Буторин. - Именно тансудо стоит у истоков большинства боевых искусств. Всегда хочется, чтобы такие люди с опытом мотивировали нас и спортсменов к занятиям и новым результатам. Стараемся развивать этот вид спорта на Сахалине, потому что все мы вышли из восточных единоборств и знаем, какое влияние оказывает этот спорт на физическое и духовное развитие.
Наставник кикбоксеров "Кристалла" Ан Сухаги, который осуществлял роль переводчика Нам Ин До во время мастер-класса, в свою очередь, отметил, что сейчас в мире возвращается интерес к истинным видам спорта. Поэтому роль тансудо сложно переоценить, ведь именно этот стиль стал основополагающим для восточных боевых искусств.
- Тансудо - боевой вид спорта, - резюмировал Ан Сухаги. - Человек должен уметь защищаться, потому что в жизни бывают разные моменты. Ведь сильный человек - это добрый человек.
Во время встречи тренерам Ан Сухаги и Алексею Буторину вручили сертификаты о присвоении новых данов по тхэквондо. Так, теперь Ан Сухаги имеет восьмой дан, Алексей Буторин шестой дан.
Спортсмены живо повторяли движения за корейским мастером, многие наставления и рекомендации были понятны ребятам без перевода. Для некоторых участников занятия новый опыт пригодится уже в скором времени. Например, Анастасия Меленкес, которая занимается тхэквондо шестой год, 20 октября отправится на чемпионат России в Москву.
- Нам нужен этот опыт, важно узнать новые приемы, техники, - поделилась мнением спортсменка. - Ставлю перед собой занять первое место в Москве.
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