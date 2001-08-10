Бронзу на соревнованиях в Подмосковье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Два воспитанника КСК "Золотой мустанг" приняли участие в 16-м открытом фестивале для людей с ограниченными возможностями "Золотая осень". Состязания прошли 25 сентября на территории спортивной школы олимпийского резерва «Белка» в Котельниках Московской области, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На традиционном турнире собрались более 400 ребят из Москвы и Московской области, Барнаула, Челябинска, Кемерова, Пскова, Ярославля, Тольятти, Уфы, Волгограда и Южно-Сахалинска.

В программу мероприятия вошли выступления спортсменов верхом на лошадях, исполнение трюков, а также яркая шоу-программа и награждение каждого участника. Островную столицу представили воспитанники КСК "Золотой мустанг" 8-летний Богдан Гусев и 9-летняя Анастасия Пронькина.

Несмотря на ограничения по здоровью, южно-сахалинские спортсмены великолепно выступили в своих дивизионах в категории «самостоятельное управление лошадью». Богдан Гусев показал отличную подготовку и уверенное управление скакуном и по решению судейской комиссии был удостоен бронзовой медали. Совсем немного до призового места не хватило Анастасии Пронькиной. Юная наездница стала четвертой из 53 участников. Ребят в своих социальных сетях поздравил мэр города Сергей Надсадин.

Стоит отметить, что важной особенностью фестиваля является то, что в нем принимают участие как те дети, которые недавно занимаются верховой ездой, работают по реабилитационной программе, так и те, кто серьезно занимается конным спортом для людей с ограниченными возможностями.

- Мы ежегодно выезжаем на этот фестиваль и наши детки всегда занимают призовые места, - рассказала руководитель КСК "Золотой мустанг" Татьяна Уланова. - Для ребят это очень здорово, поучаствовать в таком формате. На соревнованиях они совсем по другому себя подают, стараются изо всех сил. Настя Пронькина, на мой взгляд, вообще выступила лучше всех. Хотелось бы сказать большое спасибо за помощь в организации поездки нашим спонсорам - руководителям Набильской лесопромышленной компании и сахалинского центра "ЭКОСПАС".