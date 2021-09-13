Сахалинская команда стала победителем Дальневосточного баскетбольного фестиваля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В минувшие выходные в Хабаровске прошли игры по баскетболу 3х3 в рамках фестиваля ДФО по баскетболу. Победителем в возрастной категории 16-17 лет стала команда сахалинских студентов. С победой ребят поздравил мэр Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В своих социальных сетях Сергей Надсадин поблагодарил тренера команды и пожелал ребятам дальнейших спортивных побед.

Так, на фестивале в своей категории команда без поражений преодолела групповой этап, игры плей-офф, полуфинал и в финале одержала победу над командой из Хабаровска со счетом - 12-10.

В команде - Руслан Горбунов, Кирилл Пудовкин, Алексей Пачуев, Владислав Туляков. Трое ребят - выпускники спортивных школ игровых видов спорта Южно-Сахалинска и Долинска. Сейчас они студенты. Как отмечают в департаменте по делам молодежи и спорту, после окончания спортивной школы команда не распалась, ребята продолжают выезжать на соревнования и завоевать награды.

Тренирует команду тренер отделения баскетбола южно-сахалинской школы игровых видов спорта Василий Воронич.