Тихоокеанское
информационное агентство
9 Сентября 2021
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15:51, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинский всадник поставил рекорд на соревнованиях по конкуру

Сахалинский всадник поставил рекорд на соревнованиях по конкуру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Огоньки на базе конноспортивного клуба "Анива" прошел "Чемпионат и Первенство Сахалинской области по конкуру", рассказали ТИА "Острова" в администрации Анивского района.

Впервые в истории Сахалинского конного спорта по итогам первого маршрута всадник Владимир Еремин на кобыле Кармина преодолел высоту 130 сантиметров и выполнил первый взрослый разряд.

- Для нас этого огромный результат, который подтверждает, что все наши ресурсы задействованы не зря. Мы гордимся этими результатами и поздравляем с этим событием всех, - рассказала президент Федерации конного спорта на Сахалине Татьяна Литвинова.

Участие в соревнованиях приняли представители конных клубов Сахалинской области, Хабаровского края и частные коневладельцы.

Спортсмены преодолевали препятствия высотой от 70 до 130 сантиметров.

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