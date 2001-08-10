Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Победа и поражение в двух стартовых матчах - с таким результатом к очному противостоянию подходят "Сахалинские Акулы" и "Спартак". 10 и 11 сентября команды сыграют на льду ЛК "Арена Сити" в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском хоккейном клубе.

На старте сезона "Сахалинские Акулы" противостояли "Тайфуну" (победа 6:2 и поражение 2:3), а "Спартал" играл с "Академией Михайлова" (победа 3:1 и поражение 2:4). История противостояния команд пока за более именитым "Спартаком". Между собой соперники встречались 16 раз - перевес побед 3:13 в сторону красно-белых (по 2 из них - в дополнительное время). В это межсезонье команды встречались на турнире в Ступино и столичные хоккеисты также взяли верх со счётом 5:3.

"Сахалинские Акулы" могут противопоставить москвичам, как минимум, два компонента - невероятный настрой на любого соперника, что показали игры с "Тайфуном", а также лучшую адаптированность к дальневосточному часовому поясу.

К тому же среди лидеров МХЛ после двух первых матчей немало "Акул": Александр Морозов - первый в рейтинге снайперов; Егор Карев - второй в ассистентской гонке; Александр Морозов, Егор Карев и Даниил Орлов - лидеры по показателю полезности; а сахалинец Глеб Бондаренко -в пятёрке лучших по количеству проведённых силовых приёмов.

- Московский "Спартак" - быстрая и техничная команда, они много бросают, не бояться атаковать с разных позиций, - говорит нападающий ХК «Сахалинские Акулы» Глеб Бондаренко. - Нас ждёт быстрый и силовой хоккей, с множеством единоборств. Знаю, что пару игроков им на помощь спустили из Континентальной Хоккейной Лиги. Но соперник нас не пугает, к каждой команде мы готовимся одинаково - настроены только на победу. Мы готовы биться с любым противником.

Улучшить цифры результативности и добыть победу в битве с грозными гладиаторами "Акулы" постараются 10 сентября в 19:00 и 11 сентября в 14:00. Приглашаем всех поддержать Сахалин на трибунах - вход для болельщиков на матчи будет свободным!

В прямом эфире игры будут показаны на YouTube-канале МХЛ.