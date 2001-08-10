Тихоокеанское
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4 сентября сахалинцев приглашают на воздушный бой дронов

4 сентября сахалинцев приглашают на воздушный бой дронов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 сентября на аэродроме Пушистый состоится VI фестиваль радиоуправляемых моделей. В рамках него пройдет чемпионат Сахалинской области по дронрейсингу, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
 
Торжественное открытие планируется в 11:00. Зрители увидят воздушный̆ бой и пилотаж, соревнования квадрокоптеров в классе Drone Racing.
 
Программа мероприятия:
10:00-10:50 - регистрация, мандатная комиссия, получение номеров;
11:00-11:15 - торжественное открытие;
11:20-13.20 - показательные полеты и заезды;
13.00-13.30 - жеребьевка участников воздушного боя, участников чемпионата Сахалинской области по DroneRace;
13.45-14.05 - 1 и 2 тур радиобой, пилотаж;
14.10.14.30 - 1 тур чемпионата DroneRace;
14.40-15.00 - 2 тур чемпионата DroneRace;
15.10-15.40 - показательные полеты, проведение мастер-классов;
16.00-16.30 - награждение участников;
17.00 - закрытие фестиваля.

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