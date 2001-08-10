Сахалинец завоевал бронзу на чемпионате Европы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 16 по 21 августа в Казани состоялся открытый чемпионат Европы по смешанному боевому единоборству (ММА). За медали престижных соревнований борлись 252 сильнейших спортсмена из 14 стран. Островной регион представил спортсмен из южно-сахалинского бойцовского клуба «Ахмат» Камиль Газиявдибиров, рассказали ТИА "Острова" в департаменте по делам молодежи и спорту администрации города Южно-Сахалинска.
Возможность выступить на международных соревнованиях южносахалинец получил, благодаря успешному участию в чемпионате России в Кемерово в июне этого года. По результатам боёв, Камиль Газиявдибиров вошел в пятерку лучших, тем самым, обеспечив себе место в сборной команды России.
В Казани сахалинец провёл три поединка в весовой категории 61,2 кг. Первый выиграл у итальянского спортсмена Фиделя Грамиссия, во втором поединке одержал сложную победу над поляком Даниэлем Малиновским. В бою за выход в финал Камиль встретился с российским бойцом Сергеем Ширкуновым, где уступил титулованному сопернику, завоевав «бронзу» турнира.
- Соперники все были сложные, хорошо подготовленные бойцы. В полуфинале уступил, только из-за того, что "отдал руку" и соперник провел болевой прием. Но держался до последнего и получил небольшую травму. Сейчас буду восстанавливаться и готовиться к соревнованиям в следующем году. Моя цель - золото на чемпионате России и победа на Европе или чемпионате мира, – рассказал Камиль Газиявдибиров.
По словам тренеров спортсмена Явера Меджидова и Газидибира Газиявдибирова, подобные результаты для сахалинского спорта по смешанному боевому единоборству (ММА) являются историческими. Впереди у сахалинской команды тщательный анализ проведенных боев и подготовка к следующему сезону.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:33 Сегодня Сахалинцы присядут 1800 раз на "Горном воздухе"
11:59 Сегодня Вулкан Эбеко выбросил пепел на 10 километров
13:09 Сегодня В сахалинском зоопарке поселилась свиноносая носатая змея
12:37 Сегодня В Луговом появилась экологическая прогулочная тропа
15:50 19 Августа У жителей и гостей Южно-Сахалинска осталось 10 дней, чтобы попробовать сет из камбалы, кальмара и лосося
15:37 18 Августа У южносахалинцев выпытают рецепты семейных блюд
11:54 19 Августа На Сахалине вор зашел в служебное помещение и вынес дамскую сумочку
10:36 20 Августа Сахалинка в составе сборной России выступит на Первенстве Европы по тяжелой атлетике
16:11 6 Августа Власти Южно-Сахалинска заявили, что сегодняшний коллапс на дорогах - меньшее из зол
11:32 5 Августа В сахалинском зоопарке беличьи саймири и краснорукие тамарины впервые стали родителями
10:33 5 Августа Сахалинцев приглашают на фестиваль воздушных змеев
12:24 9 Августа На Сахалине задержаны 9 из 10 телефонных "террористов"
Выбор редакции
- 16:52 Сегодня Сахалинец завоевал бронзу на чемпионате Европы
- 13:09 Сегодня В сахалинском зоопарке поселилась свиноносая носатая змея
- 09:33 Сегодня Сахалинцы присядут 1800 раз на "Горном воздухе"
- 09:07 Вчера Лауреаты международных конкурсов из Москвы сыграют для сахалинцев на дудуке, саксофоне и органе
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?