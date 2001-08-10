Сахалинец завоевал бронзу на чемпионате Европы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 16 по 21 августа в Казани состоялся открытый чемпионат Европы по смешанному боевому единоборству (ММА). За медали престижных соревнований борлись 252 сильнейших спортсмена из 14 стран. Островной регион представил спортсмен из южно-сахалинского бойцовского клуба «Ахмат» Камиль Газиявдибиров, рассказали ТИА "Острова" в департаменте по делам молодежи и спорту администрации города Южно-Сахалинска.

Возможность выступить на международных соревнованиях южносахалинец получил, благодаря успешному участию в чемпионате России в Кемерово в июне этого года. По результатам боёв, Камиль Газиявдибиров вошел в пятерку лучших, тем самым, обеспечив себе место в сборной команды России.

В Казани сахалинец провёл три поединка в весовой категории 61,2 кг. Первый выиграл у итальянского спортсмена Фиделя Грамиссия, во втором поединке одержал сложную победу над поляком Даниэлем Малиновским. В бою за выход в финал Камиль встретился с российским бойцом Сергеем Ширкуновым, где уступил титулованному сопернику, завоевав «бронзу» турнира.

- Соперники все были сложные, хорошо подготовленные бойцы. В полуфинале уступил, только из-за того, что "отдал руку" и соперник провел болевой прием. Но держался до последнего и получил небольшую травму. Сейчас буду восстанавливаться и готовиться к соревнованиям в следующем году. Моя цель - золото на чемпионате России и победа на Европе или чемпионате мира, – рассказал Камиль Газиявдибиров.

По словам тренеров спортсмена Явера Меджидова и Газидибира Газиявдибирова, подобные результаты для сахалинского спорта по смешанному боевому единоборству (ММА) являются историческими. Впереди у сахалинской команды тщательный анализ проведенных боев и подготовка к следующему сезону.