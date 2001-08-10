Паралимпийцы рассказали Путину, как проходит их подготовка к играм на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Президент России Владимир Путин встретился в режиме видео-конференц-связи со спортсменами, готовящимися к Летним Паралимпийским играм 2020 в Токио. В их числе сборные команды по плаванию и настольному теннису, которые сейчас находятся на Сахалине и проводят финальные тренировки перед крупнейшими стартами, рассказали ТИА Острова" в региональном правительстве.

Площадкой для официальной онлайн-встречи в Южно-Сахалинске стала спортивная школа по волейболу. Глава государства выступил перед спортсменами с официальной напутственной речью, а также попросил рассказать об условиях для проживания и тренировок.

- Очень рад вас всех видеть. До открытия Паралимпийских летних игр в Токио остались считанные дни. И одной из добрых традиций ответственного предстоящего периода стала наша встреча с национальной сборной командой. Правда, на этот раз она проходит в особом формате. Вы все находитесь на спортивных базах подготовки буквально по всей России. Но уверен, что и такой онлайн-режим всё равно передаёт теплоту чувств, которые все мы испытываем - наши волнения и переживания за вас, наша гордость за ваши достижения и в жизни, и в спорте. Мы знаем, что вы блестяще прошли все отборочные турниры, показали достойные спортивные результаты, в полной мере проявив свой легендарный характер, колоссальную силу духа. Миссия паралимпизма – вдохновлять и восхищать мир. Это именно про вас, - подчеркнул президент. - Паралимпиада, паралимпийские первенства и чемпионаты – это много больше, чем просто спортивные праздники. Соревнования людей, которые достигли вершин, силу духа, презрели любые трудности, развернули границы возможностей человека, - лучший и необходимый каждому пример, как надо жить, как надо верить в себя и идти к своей цели. Мы, вся наша огромная России очень гордимся вами и желаем только побед. Уверен, вы будете сражаться и за себя, и за своих тренеров, наставников, за друзей, за свою малую родину и за всю нашу большую страну. А в сердце будет флаг, гимн России. Нет сомнений, что у всех вас самый боевой настрой, величайшая степень готовности.

Первым среди регионов эстафету общения с президентом принял Сахалин. Спортсмен сборной команды по плаванию спорта лиц с ПОДА, заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион мира Роман Жданов поблагодарил президента за оказанную поддержку паралимпийцам и рассказал об условиях финальной подготовки перед Паралимпиадой в Южно-Сахалинске.

- Уважаемый Владимир Владимирович, команды по плаванию и настольному теннису лиц с поражением опорно-двигательного аппарата находятся на тренировочных сборах в Южно-Сахалинске. Очень важно, что на всей нашей большой территории - от Калининграда до Сахалина - расположены современные спортивные базы, на которых можно готовиться к ответственным соревнованиям. Мы благодарны вам за созданные системные условия для спортсменов-паралимпийцев в наших тренировочных центрах. Мы к выступлению в Токио готовы! – резюмировал атлет.

Спортсмен подчеркнул, что для паралимпийцев на Сахалине созданы идеальные условия.

Мастер спорта по настольному теннису, четырёхкратная чемпионка России, победитель Европейских молодёжных Паралимпийских игр Александра Васильева, является дебютанткой на Паралимпиаде. Встреча с главой государства ещё больше укрепила боевой настрой спортсменки.

- Это придало ещё больше мотивации идти дальше, представлять нашу огромную великую страну и побеждать. Ведь перед каждым из нас сегодня стоит огромная ответственность, - поделилась эмоциями от встречи Александра.

- Для меня это уже шестые Паралимпийские игры. И все эти годы первые лица встречали нас и провожали, - отметил главный тренер паралимпийской сборной команды по плаванию, заслуженный тренер России Юрий Назаренко, - Подобные встречи крайне необходимы, это очень воодушевляет атлетов на спортивные подвиги. Это своего рода хороший стресс. Когда спортсмены выходят на старт, они мыслями остаются с главой государства, которому они обещали показывать хорошие спортивные результаты. Ведь деваться им уже некуда, обещание нужно держать. Во-вторых, это способствует узнаваемости в своих регионах, спортсмены становятся значимыми людьми, это тоже немаловажный фактор.

Тренер выразил огромную благодарность губернатору, министерству спорта и центру спортивной подготовки Сахалинской области, а также всем сахалинцам за столь достойный приём.

- Наши спортсмены находятся практически в домашних условиях, тренируются, как у себя дома, условия для тренировок великолепные. Спасибо и поклон сахалинцам за столь радушный приём, -поблагодарил Юрий Назаренко.