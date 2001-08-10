Завершено расследование дела о смертельной аварии на улице Транзитной в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специализированный отдел по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по Сахалинской области завершил расследование уголовного дела против 21-летнего жителя Южно-Сахалинска.
Молодого человека обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к гибели человека. Установлено, что 30 октября 2024 года в ночное время он управлял технически исправным автомобилем «Тойота Краун» и двигался в западном направлении по улице Транзитной в областном центре. Погодные условия были ясными, покрытие – сухой асфальт, видимость – достаточной.
По данным следствия, водитель мог предотвратить аварию, если бы соблюдал Правила дорожного движения. Однако он действовал с преступной небрежностью – утратил контроль над машиной и не смог избежать наезда на женщину-пешехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия до прибытия скорой помощи.
Обвиняемому инкриминируют часть 3 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, уголовное дело уже передали в суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит наказание вплоть до лишения свободы.
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