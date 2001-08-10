Сахалинка купила мясной продукции на 65 тысяч но товар так и не получила

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую в дистанционном мошенничестве – жертвой стала 45-летняя местная жительница, которая хотела купить мясную продукцию.

В полицию обратилась потерпевшая с заявлением о том, что её обманули. В ходе оперативных мероприятий выяснили, что к происшествию причастна 49-летняя жительница областного центра.

Как установили следователи, знакомой потерпевшей в мессенджере написала подозреваемая и предложила приобрести мясные изделия. Женщина согласовала ассортимент и условия сделки, которые требовали полной предоплаты в размере 63 510 рублей. Она перевела деньги на указанный счёт, однако товар так и не получила. На неоднократные просьбы вернуть деньги или поставить продукцию злоумышленница отвечала переносами сроков, но обязательства не выполнила.

Общая сумма ущерба составила 63 510 рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, сейчас полиция проверяет, не совершала ли задержанная аналогичные преступления в отношении других граждан.