Сахалинец нашел телефон на земле и продал его неизвестному лицу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники полиции Южно-Сахалинска установили подозреваемого в краже сотового телефона. Мужчина шёл по одному из дворов областного центра в ночное время и заметил мобильный телефон, лежащий на земле. Злоумышленник решил забрать находку себе, а в дальнейшем продал гаджет неизвестному лицу. Владелец оценил ущерб в 30 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину. Как рассказали ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материал подготовлен на основе предварительных данных.

Полиция напоминает: если вы нашли бесхозные вещи в автобусе, поезде или другом общественном месте, отдайте их лицу, представляющему владельца помещения или транспортного средства. Если находка обнаружена на улице, эффективно написать объявление и разместить его на доске объявлений. Когда узнать что-либо о хозяине невозможно, необходимо заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. С момента обнаружения чужой вещи вы несёте за неё ответственность. Если вы не сообщили куда следует о своей находке и не пытались искать хозяина, в зависимости от обстоятельств вам может грозить наказание.