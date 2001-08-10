Сахалинец нашел телефон на земле и продал его неизвестному лицу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники полиции Южно-Сахалинска установили подозреваемого в краже сотового телефона. Мужчина шёл по одному из дворов областного центра в ночное время и заметил мобильный телефон, лежащий на земле. Злоумышленник решил забрать находку себе, а в дальнейшем продал гаджет неизвестному лицу. Владелец оценил ущерб в 30 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину. Как рассказали ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материал подготовлен на основе предварительных данных.
Полиция напоминает: если вы нашли бесхозные вещи в автобусе, поезде или другом общественном месте, отдайте их лицу, представляющему владельца помещения или транспортного средства. Если находка обнаружена на улице, эффективно написать объявление и разместить его на доске объявлений. Когда узнать что-либо о хозяине невозможно, необходимо заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. С момента обнаружения чужой вещи вы несёте за неё ответственность. Если вы не сообщили куда следует о своей находке и не пытались искать хозяина, в зависимости от обстоятельств вам может грозить наказание.
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