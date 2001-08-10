Двое жителей Приморья украли шесть миллионов у банка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Уссурийский районный суд избрал меры пресечения двум жителям города, подозреваемым в крупном мошенничестве при получении ипотечного кредита. Ущерб ПАО «Сбербанк» оценивается примерно в 6 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.
Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным отделом ОМВД России по городу Уссурийску. По версии следствия, в период с 31 мая по 7 декабря 2023 года неустановленное на тот момент лицо, находясь на территории Приморского края, предоставило в банк подложные документы и оформило ипотечный кредит на сумму не менее 6 миллионов рублей. Полученные деньги заемщик потратил не на цели, указанные в договоре, тем самым похитив их.
В ходе предварительного расследования полицейские установили подозреваемых — мужчину и женщину, причастных к этому преступлению. Суд, рассмотрев ходатайство следствия и приняв во внимание обстоятельства дела, а также личности фигурантов, назначил разные меры пресечения. 45-летний мужчина отправлен под домашний арест. Для 33-летней женщины избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ограничения для обоих подозреваемых установлены на срок 1 месяц и 14 суток.
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