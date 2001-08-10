Сахалинка перевела мошенникам 71 400 рублей, а житель Ноглик потерял 107 тысяч
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жертвами телефонных и интернет-мошенников за один день стали двое жителей Сахалинской области. Один потерял 71 400 рублей, поверив звонкам от лжесотрудников маркетплейса и госслужб, второй – 107 350 рублей при покупке жилой бытовки через сайт объявлений. Оба заявления поступили в полицию 8 июня 2026 года.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, первой обратилась 47-летняя жительница Южно-Сахалинска. Женщина пояснила: 5 июня ей позвонил неизвестный, представился сотрудником маркетплейса и попросил продиктовать код из смс-сообщения для получения посылки – она продиктовала. Затем потерпевшей стали звонить другие неизвестные, которые представлялись сотрудниками разных государственных служб. Под предлогом защиты от мошеннических действий они убедили женщину перевести 71 400 рублей на так называемый «безопасный счёт».
В тот же день в дежурную часть ОМВД «Ногликский» обратился 48-летний местный житель. Мужчина сообщил: 3 июня он увидел на сайте объявлений рекламу о продаже жилой бытовки. Перейдя по ссылке, потерпевший связался с продавцом в мессенджере и договорился о сделке. После этого он получил договор поставки и перевёл 107 350 рублей. Затем неизвестный заблокировал абонентский номер заявителя и удалил всю переписку в мессенджере. Оба факта полиция проверяет – сотрудники решают вопрос о возбуждении уголовных дел.
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