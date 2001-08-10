Сахалинец вышел из леса, запугал подростка и отобрал у него велосипед
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области задержали местного жителя, который подозревается в открытом хищении чужого имущества у несовершеннолетнего. Инцидент произошёл 31 мая в вечернее время в районе площади Славы города Южно-Сахалинска. Ущерб, причинённый семье подростка, составил 48 750 рублей – злоумышленник завладел трюковым велосипедом 15-летнего школьника.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, в дежурную часть обратился отец пострадавшего. Мужчина заявил, что неизвестный путём запугивания отобрал велосипед у его сына. В ходе доследственной проверки сыщики восстановили детали: подросток гулял вблизи лесного массива – из леса вышел мужчина, проявил агрессивное и неадекватное поведение и напугал ребёнка. Опасаясь за свою безопасность, школьник вынужденно оставил транспортное средство и покинул место происшествия, а злоумышленник присвоил велосипед и скрылся.
Оперативники установили личность подозреваемого – им оказался 30-летний житель села Дальнее. При осмотре места его проживания полицейские обнаружили похищенное имущество на лестничной площадке многоквартирного дома и изъяли его. Следственное подразделение УМВД России «Южно-Сахалинск» возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж). В настоящее время сотрудники проводят необходимые следственные действия – они устанавливают все обстоятельства противоправного деяния и закрепляют доказательственную базу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:03 Сегодня Сенатор Шейкин предрек полную замену таксисов на роботов
10:52 Сегодня Сегодня в Южно-Сахалинске продают корюшку, камбалу и сельдь
10:06 Сегодня Военно-патриотическую игру «Зарница» провели для детей силовиков в Корсаковском районе
12:05 Сегодня На дороге Курильск – аэропорт Буревестник автомобиль врезался в ограждение и перевернулся
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
11:12 3 Июня Из аэровокзала Южно-Сахалинска за 20 минут эвакуировали порядка 400 человек
17:16 4 Июня Подросток на Сахалине разбил камнем стекло и угнал автомобиль
13:21 5 Июня Из-за повреждения на сетях в районе ул. Колодезной в Южно-Сахалинске ограничат водоснабжение
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
12:33 13 Мая Житель Сахалина за государственную измену отправится в колонию на 17 лет
Выбор редакции
- 10:55 Сегодня Сахалинские чир-спортсменки завоевали серебро в Новосибирске и бронзу в Самаре
- 09:57 Вчера В Южно-Сахалинске представили расширенное переиздание книги «Маяки Сахалина и Курильских островов»
- 12:16 5 Июня Сахалинский каратист Константин Коковуров завоевал бронзу чемпионата Европы
- 12:09 4 Июня На Сахалине открыли выставку редких книг к 160-летию словаря Даля
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?