Сахалинец вышел из леса, запугал подростка и отобрал у него велосипед

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области задержали местного жителя, который подозревается в открытом хищении чужого имущества у несовершеннолетнего. Инцидент произошёл 31 мая в вечернее время в районе площади Славы города Южно-Сахалинска. Ущерб, причинённый семье подростка, составил 48 750 рублей – злоумышленник завладел трюковым велосипедом 15-летнего школьника.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, в дежурную часть обратился отец пострадавшего. Мужчина заявил, что неизвестный путём запугивания отобрал велосипед у его сына. В ходе доследственной проверки сыщики восстановили детали: подросток гулял вблизи лесного массива – из леса вышел мужчина, проявил агрессивное и неадекватное поведение и напугал ребёнка. Опасаясь за свою безопасность, школьник вынужденно оставил транспортное средство и покинул место происшествия, а злоумышленник присвоил велосипед и скрылся.

Оперативники установили личность подозреваемого – им оказался 30-летний житель села Дальнее. При осмотре места его проживания полицейские обнаружили похищенное имущество на лестничной площадке многоквартирного дома и изъяли его. Следственное подразделение УМВД России «Южно-Сахалинск» возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж). В настоящее время сотрудники проводят необходимые следственные действия – они устанавливают все обстоятельства противоправного деяния и закрепляют доказательственную базу.