Двое молодых сахалинцев украли 38 500 рублей с банковского счёта пенсионерки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске двое молодых людей – 17 и 18 лет – обвиняются в краже денег с банковского счёта 61-летней соседки. Злоумышленники воспользовались моментом, когда хозяйка квартиры вышла из комнаты и оставила свой мобильный телефон без пароля. Они разблокировали устройство, через приложение банка перевели себе 38 500 рублей со счёта пенсионерки, после чего покинули квартиру и позднее разделили похищенную сумму.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, инцидент произошёл, когда гости находились в квартире потерпевшей. Парни проживают по соседству и пришли в гости к женщине. Воспользовавшись её кратковременным отсутствием в комнате, молодые люди выполнили все операции по переводу средств через мобильное приложение.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая с банковского счёта»). Суд избрал в отношении фигурантов меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.