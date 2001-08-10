На дороге Курильск – аэропорт Буревестник автомобиль врезался в ограждение и перевернулся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На 5-м километре автодороги Курильск – аэропорт Буревестник произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. В результате аварии 44-летняя водитель получила травмы.

Как рассказали ТИА «Острова» в поисково-спасательном отряде Курильского района, инцидент случился 8 июня 2026 года в 05 часов 20 минут. Женщина управляла автомобилем «Mazda CX-3» и не справилась с управлением. Иномарка совершила наезд на металлическое ограждение справа, после чего опрокинулась в правый кювет по ходу движения.

В настоящее время сотрудники проводят проверку по данному факту. Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь.