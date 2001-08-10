За сутки на Сахалине задержали четверых пьяных водителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Госавтоинспекции выявили 11 водителей, которых либо задержали в нетрезвом виде, либо отстранили за отсутствие прав. Как сообщили ТИА «Острова» в областном ГИБДД, всего за минувший день на территории региона зарегистрировали одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди.
Полицейские пресекли 94 нарушения правил дорожного движения в ходе профилактических мероприятий. Стражи порядка задержали и отстранили от управления четырёх водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Кроме того, правоохранители задержали ещё семерых автомобилистов, не имеющих прав на управление транспортным средством либо лишённых такого права по решению суда.
Дополнительно инспекторы привлекли к административной ответственности нескольких нарушителей. Четыре водителя управляли машинами с тонировкой на стёклах, ещё четверо – с техническими неисправностями. Один автолюбитель выехал на встречную полосу, а ещё один управлял незарегистрированным транспортным средством. Также сотрудники ГИБДД составили 12 административных материалов на водителей, которые не уплатили штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный законом срок. В итоге шесть транспортных средств задержали и поместили на специализированную стоянку.
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