Сахалинец взял кредит и, чтобы его не платить, придумал, что заем оформляли мошенники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинец обратился в дежурную часть ОМВД России «Ногликский» с заявлением о мошенничестве. Он утверждал, что неизвестное лицо, оформило на его имя кредит, завладев его личными данными, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Однако, как выяснили сотрудники полиции, 12 сентября 2025 года 22-летний злоумышленник заключил на свое имя кредитный договор в размере 1 000 000 рублей, который направил на погашение всех своих предыдущих задолжностей.
Через некоторое время он столкнулся с невозможностью выплатить новый кредит, после чего решил обратиться за финансовой помощью к своему дедушке.
Далее обвиняемый сообщил последнему о том, что 6 января 2026 года, войдя в свой личный кабинет в приложении банка, он обнаружил кредит на сумму 1 000 000 рублей, который якобы не оформлял. На что дедушка фигуранта, предположив, что это могут быть мошенники, посоветовал злоумышленнику обратится в полицию, что тот и сделал.
Так, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, обвиняемый сообщил сотрудникам недостоверную информацию, надеясь на то, что полицейские примут меры по возвращению денежных средств.
Таким образом, своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 306 УК РФ - заведомо ложный донос о совершении преступления.
Комментарии - 0
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?