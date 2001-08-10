В Охе гость украл смартфон у спящего хозяина квартиры
15:09, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец пытался украсть пластиковые окна на 140 тысяч рублей, но его остановили полицейские

Сахалинец пытался украсть пластиковые окна на 140 тысяч рублей, но его остановили полицейские

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участковые уполномоченные полиции Холмска задержали подозреваемого в краже прямо на месте преступления. Мужчина грузил пластиковые оконные рамы в свой грузовик, когда к нему подошли стражи порядка.

Как рассказали ТИА «Острова» в ОМВД России «Холмский», сигнал о краже поступил в дежурную часть через систему ЕДДС «112». Полицейские оперативно установили подозреваемого – им оказался 37-летний житель Южно-Сахалинска. Мужчина находился в Холмске по работе. Проезжая мимо одного из зданий, он обнаружил там пластиковые оконные рамы и, нуждаясь в стройматериалах, решил их похитить.

Злоумышленник убедился, что вокруг никого нет, и начал загружать рамы в свой грузовик. В этот момент его и задержали участковые. Сумма ущерба превысила 140 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело о покушении на кражу. В отношении задержанного они избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

 

