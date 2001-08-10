Сахалинец пытался украсть пластиковые окна на 140 тысяч рублей, но его остановили полицейские

Участковые уполномоченные полиции Холмска задержали подозреваемого в краже прямо на месте преступления. Мужчина грузил пластиковые оконные рамы в свой грузовик, когда к нему подошли стражи порядка.

Как рассказали ТИА «Острова» в ОМВД России «Холмский», сигнал о краже поступил в дежурную часть через систему ЕДДС «112». Полицейские оперативно установили подозреваемого – им оказался 37-летний житель Южно-Сахалинска. Мужчина находился в Холмске по работе. Проезжая мимо одного из зданий, он обнаружил там пластиковые оконные рамы и, нуждаясь в стройматериалах, решил их похитить.

Злоумышленник убедился, что вокруг никого нет, и начал загружать рамы в свой грузовик. В этот момент его и задержали участковые. Сумма ущерба превысила 140 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело о покушении на кражу. В отношении задержанного они избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.