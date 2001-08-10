Прокуратура заставила УК в Поронайске очистить дворы от снега и наледи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайская городская прокуратура восстановила права местной жительницы на чистые дворы и пандусы. Нарушения жилищного законодательства устранили после проверки по обращению женщины, которую она подала на личном приёме первого заместителя прокурора Сахалинской области.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, заявительница жаловалась на ненадлежащую работу управляющей компании. Сотрудники прокуратуры провели проверку вместе с государственной жилищной инспекцией региона.

Выяснилось, что управляющая организация не чистила придомовую территорию. На момент проверки входная группа в подъезды многоквартирного дома, включая пандусы, оказалась занесённой снегом и покрытой наледью. Женщина неоднократно обращалась к ответственным за содержание общедомового имущества должностным лицам, но это не дало результата. Аналогичные нарушения прокуратура выявила ещё в семи многоквартирных домах.

Прокуратура внесла управляющим компаниям представления об устранении нарушений закона. После рассмотрения этих представлений организации оперативно устранили все допущенные нарушения.