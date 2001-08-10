Ранее судимая сахалинка воровала шоколад и кофе по заказу неизвестных

Полиция Южно-Сахалинска раскрыла серию краж кофе и шоколада из городских магазинов. Злоумышленницей оказалась ранее судимая 38-летняя женщина, которая выполняла заказные кражи по определённому списку товаров.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, первый эпизод произошёл в одном из магазинов. Женщина пришла под видом покупательницы, пока сотрудники отвлеклись на свои обязанности, она сложила плитки шоколада в сумку и покинула торговый зал. Магазин понёс ущерб в 4 500 рублей. Полицейские возбудили уголовное дело о краже и взяли с подозреваемой подписку о невыезде.

Та же женщина совершила кражу в другом магазине – на этот раз она украла банки кофе. Злоумышленница выбрала товар, сложила его в корзину и подошла к кассе самообслуживания. Она сделала вид, что сканирует покупки, после чего забрала неоплаченный товар с собой.

Сумма ущерба превысила 25 тысяч рублей. По этому факту полицейские также возбудили уголовное дело и вновь избрали подозреваемой меру пресечения в виде подписки о невыезде.