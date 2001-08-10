Сахалинские полицейские задержали двух похитителей техники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские полицейские установили двух подозреваемых в кражах из одного и того же магазина. Молодые люди похитили игровую консоль и ноутбук из торгового центра с разницей в два месяца.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении МВД, первая кража произошла 9 января 2026 года днём. Двадцатиоднолетний парень, уже имевший судимость, пришёл под видом покупателя в магазин электротехники. Он присмотрел игровую консоль, решил её украсть, а затем продал неизвестному за 20 000 рублей. Магазин понёс ущерб в 38 500 рублей.

Второй эпизод случился 17 марта 2026 года в этом же магазине. Другой мужчина, 1995 года рождения, также зашёл под видом покупателя и заметил ноутбук без антикражной системы. Он спрятал технику под куртку и покинул торговый центр. Позже он продал имущество прохожему за 21 000 рублей, причинив магазину ущерб в 32 000 рублей.

Полицейские возбудили два уголовных дела по фактам краж. Сотрудники избрали подозреваемым меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.