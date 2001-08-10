Жительница Ульяновской области прилетела на Сахалин распространять наркотики

Следователи Сахалина завершили расследование уголовного дела о наркотиках в особо крупном размере. Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, обвиняемая – 37-летняя жительница посёлка Крутояр Ульяновской области.

Женщина устроилась курьером в интернет-магазин по продаже наркотиков – нашла работу через мессенджер. В конце сентября она прилетела в Южно-Сахалинск и сняла квартиру. Куратор сообщил ей о тайнике с «синтетикой» в районе села Березняки. Фигурантка нашла закладку – два свёртка с белым порошком, спрятала их в рюкзак и направилась домой фасовать. Но не успела: сотрудники УКОН задержали её прямо при выходе из леса.

Экспертиза показала: в двух запаянных полимерных упаковках находились смеси с a-РVР – производным наркотического средства N-метилэфедрон. Масса изъятого составила 203,7 грамма и 200,3 грамма. Следователь предъявил обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере через интернет в составе организованной группы. Теперь дело передадут в суд.