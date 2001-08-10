Житель Южно-Курильска разбил окно в хозпостройке и украл строительные инструменты

В Южно-Курильске полицейские раскрыли кражу из хозяйственного помещения. Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, подозреваемый – ранее судимый 51-летний местный житель.

Мужчина проживал неподалёку от участка заявителя, но знакомы они не были. В один из дней фигурант решил украсть чужое имущество. Вечером, воспользовавшись темнотой, он проник на территорию участка и разбил окно хозяйственной постройки. Осмотрев помещение, злоумышленник забрал строительные инструменты и скрылся. Позже он продал похищенное неизвестным. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Сотрудники полиции провели оперативные мероприятия – они обнаружили инструменты, изъяли их и вернули законному владельцу. Следователь возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража с незаконным проникновением в помещение. Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.