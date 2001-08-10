Сахалинец украл из магазина две бутылки виски на 13 тысяч рублей

Полицейские Корсакова раскрыли кражу товара из местного магазина. Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, подозреваемый – ранее судимый 41-летний житель Южно-Сахалинска.

Мужчина зашёл в магазин в Корсакове и решил похитить алкоголь. Дождавшись, пока сотрудники отвлеклись на свои обязанности, фигурант взял с витрины две бутылки дорогого виски и спрятал их в свою сумку. После этого он спокойно покинул место преступления. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

Следователь возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ – кража. Суд избрал в отношении гражданина меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.