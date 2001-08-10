Тихоокеанское
информационное агентство
10 Апреля 2026
Сейчас 16:31
77,84|90,88
Мошенники за неделю выманили у сахалинцев более миллиона рублей
13:12, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец украл из магазина две бутылки виски на 13 тысяч рублей

Сахалинец украл из магазина две бутылки виски на 13 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полицейские Корсакова раскрыли кражу товара из местного магазина. Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, подозреваемый – ранее судимый 41-летний житель Южно-Сахалинска.

Мужчина зашёл в магазин в Корсакове и решил похитить алкоголь. Дождавшись, пока сотрудники отвлеклись на свои обязанности, фигурант взял с витрины две бутылки дорогого виски и спрятал их в свою сумку. После этого он спокойно покинул место преступления. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

Следователь возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ – кража. Суд избрал в отношении гражданина меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Комментарии - 0

Авторизоваться

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?