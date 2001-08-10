11:01

На Сахалине по фотороботу ищут мужчину подозреваемого в преступлении 2001 года

На Сахалине по фотороботу ищут мужчину подозреваемого в преступлении 2001 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный комитет Сахалинской области ищет мужчину по фотороботам. Как рассказали ТИА «Острова» в ведомстве, эти изображения могут помочь раскрыть особо тяжкое преступление, совершённое в 2001 году.

Следователи продолжают расследование уголовного дела, которое они возбудили 24 года назад. В настоящее время следствие располагает фотороботами мужчины, вероятно причастного к этому преступлению. Сотрудники СК просят жителей региона внимательно посмотреть на снимки.

Если вы знаете личность этого человека или располагаете информацией о его местонахождении, сообщите по телефонам: +7-984-139-02-06 или 8 (4242) 424311. Следствие гарантирует полную конфиденциальность.

