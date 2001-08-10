Госавтоинспекция Сахалина пресекла 160 нарушений ПДД за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За 9 апреля 2026 года на Сахалине не зарегистрировали ни одного ДТП с пострадавшими. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, сотрудники пресекли 160 нарушений правил дорожного движения в ходе профилактических мероприятий. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали ещё 2030 нарушений.
Полицейские задержали и отстранили от управления транспортными средствами 6 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Кроме того, стражи порядка задержали 23 человека, не имеющих права управления ТС либо лишённых такого права по решению суда. Сотрудники Госавтоинспекции задержали и поместили на специализированную стоянку 9 автомобилей.
Инспекторы привлекли к административной ответственности ещё несколько категорий нарушителей. Один водитель управлял автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке. Полицейские выявили 25 водителей с тонировкой на стёклах, одного нарушителя – с техническими неисправностями и ещё одного – не предоставившего преимущество пешеходам. Также сотрудники составили 12 административных материалов на водителей, которые не уплатили административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?