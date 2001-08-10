12:52, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Циклон повредил крыши домов и фасады соцучреждений в Северо-Курильском округе

Циклон с ураганным ветром пронёсся над Северо-Курильским муниципальным округом и повредил кровли многоквартирных домов, фасады социальных учреждений, объекты электросетевого и дорожного хозяйств. Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, устранение последствий стихии прокурор взял на личный контроль.

Прокуратура уже организовала проверку по фактам аварийного отключения электроэнергии. По её итогам сотрудники ведомства дадут оценку действиям ответственных лиц. Также прокуратура открыла «горячую линию» для приёма обращений от жителей по вопросам прохождения циклона.

Жители могут сообщить о нарушениях законодательства по телефону 8 (42453) 42-283. Специалисты принимают звонки в рабочие часы: с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

 

