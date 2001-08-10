Жителя Невельска избил пенсионера газовым ключом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокурор Невельска добился компенсации морального вреда для местного пенсионера, которого ударили газовым ключом. Суд взыскал с осуждённого 250 тысяч рублей, хотя прокурор требовал 500 тысяч. Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, судебный акт пока не вступил в законную силу.

В мае 2025 года на лестничной площадке многоквартирного дома между истцом и ответчиком произошёл конфликт. В ходе ссоры ответчик нанёс потерпевшему несколько ударов газовым ключом. Врачи диагностировали у пенсионера вред здоровью различной степени тяжести. Приговор Невельского городского суда от 18 сентября 2025 года признал ответчика виновным по статье 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия.

Поскольку суд уже установил факт преступления, он согласился с доводами прокурора о необходимости компенсации морального вреда. Однако суд уменьшил запрашиваемую сумму с 500 до 250 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.