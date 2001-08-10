Жителя Невельска избил пенсионера газовым ключом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокурор Невельска добился компенсации морального вреда для местного пенсионера, которого ударили газовым ключом. Суд взыскал с осуждённого 250 тысяч рублей, хотя прокурор требовал 500 тысяч. Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, судебный акт пока не вступил в законную силу.
В мае 2025 года на лестничной площадке многоквартирного дома между истцом и ответчиком произошёл конфликт. В ходе ссоры ответчик нанёс потерпевшему несколько ударов газовым ключом. Врачи диагностировали у пенсионера вред здоровью различной степени тяжести. Приговор Невельского городского суда от 18 сентября 2025 года признал ответчика виновным по статье 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия.
Поскольку суд уже установил факт преступления, он согласился с доводами прокурора о необходимости компенсации морального вреда. Однако суд уменьшил запрашиваемую сумму с 500 до 250 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.
Это читают
07:59 Сегодня Глава СК России потребовал доклад по делу о врачебной ошибке на Сахалине
09:19 Сегодня Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
09:31 Сегодня Более 1700 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за минувшие сутки
10:01 Сегодня Житель Охи получил реальный срок за три удара ножом во время пьяной ссоры
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
12:47 3 Апреля Участники, инвалиды ВОВ и дети войны получат бесплатные билеты на рейсы «Авроры»
09:32 2 Апреля Дошкольники Южно-Сахалинска сдали на переработку более 65 килограммов вторсырья
12:30 3 Апреля «Горный воздух» приглашает сахалинцев на «Снежный Фестиваль»
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
Выбор редакции
- 10:31 Сегодня Более 2,8 тысяч резюме с начала года разместили сахалинцы на портале «Работа России»
- 13:15 Вчера Эксперт из Словении провел семинар для тренеров на "Горном воздухе"
- 14:32 6 Апреля 11 апреля на Сахалине откроется выставка "Мы русские"
- 12:15 6 Апреля Жители Южно-Сахалинска экономят на отоплении благодаря газификации
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
