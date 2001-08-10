Житель Анивского района лишился автомобиля за пьяную езду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Анивский районный суд конфисковал автомобиль у местного жителя, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, но это его не остановило.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, в августе 2025 года подсудимый после употребления спиртных напитков вновь поехал на своей Toyota Corolla Axio по Аниве. Сотрудники полиции остановили нарушителя и отстранили его от управления. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. В судебном заседании он признал вину, но заявил, что якобы продал автомобиль накануне преступления, и предоставил договор купли-продажи. Свидетель защиты подтвердил, что машина теперь принадлежит ему.

Однако государственный обвинитель доказал в суде, что на момент совершения преступления подсудимый оставался собственником автомобиля. Допрос свидетеля защиты показал, что договор купли-продажи - фиктивный и мнимый. Мужчина заключил его специально, чтобы избежать конфискации транспортного средства. Суд признал доводы подсудимого о продаже машины несостоятельными, назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления на 2 года и конфисковал Toyota Corolla Axio в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.