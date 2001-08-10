Сахалинца задержали за кражу бритвенных станков из магазина косметики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники уголовного розыска Южно-Сахалинска раскрыли кражу товара из магазина косметики. Злоумышленник похитил с витрины бритвенные станки на общую сумму 21 330 рублей.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, работник магазина обратился в дежурную часть с заявлением о пропаже товара. Полицейские выяснили, что 23 марта 47-летний ранее судимый мужчина зашёл в магазин с целью хищения. Он приметил на витрине ценный товар, убедился, что никого рядом нет, быстро схватил пачку бритвенных станков, положил её в карман куртки и спешно покинул место преступления.

Похищенный товар злоумышленник позже продал.

