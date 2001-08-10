Сахалинец угнал автомобиль от магазина пока владелец ходил за покупками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полицейские Поронайска задержали 25-летнего местного жителя, который подозревается в угоне автомобиля. Как установили стражи порядка, 31 марта фигурант гулял по городу и заметил припаркованную иномарку с ключами в замке зажигания - водитель ненадолго отлучился в магазин за покупками.
Мужчина огляделся, не увидел никого рядом и решил покататься на чужом автомобиле. Он открыл незапертую дверь, проник в салон, завёл двигатель и отправился разъезжать по улицам Поронайска. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе регионального УМВД, накатавшись, подозреваемый вернул «железного коня» на то же место, откуда его забрал, после чего скрылся. Владелец автомобиля, вернувшись из магазина, обнаружил пропажу и обратился в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
